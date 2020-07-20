315 حالة تعافٍ جديدة في حفر الباطن

2020-07-20

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

سجلت محافظة حفر الباطن والمراكز التابعة لها، اليوم الاثنين، 92 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بعدما كشفت وزارة الصحة عن عدد حالات كورونا التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية في كافة مدن ومناطق السعودية.

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وبينت الصحة خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا أن الحالات الجديدة رصدت في محافظة حفر الباطن ومركز الرقعي الحدودي مع دولة الكويت.

أعلى نسبة تعافٍ:

ومن جهة أخرى سجلت محافظة حفر الباطن أعلى نسبة تعافٍ، حيث بلغ عدد المتعافين 315 حالة شفاء، بينما تم تسجيل حالتي وفاة رحمهما الله جميعًا.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمحافظة حفر الباطن ومراكزها حتى اليوم 2663 إصابة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 1696 حالة، وبلغ عدد الوفيات 19 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 948 حالة.

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