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شكرا لقرائتكم ولي العهد يطمئن ولي عهد الكويت على صحة الملك سلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
ولي العهد يطمئن ولي عهد الكويت على صحة الملك سلمان
متابعات الخليج 365 - واس
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – اتصالاً هاتفياً اليوم من صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت، اطمأن خلاله على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – سائلا الله تعالى أن يمتعه بالصحة والعافية.
وقد طمأن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، سمو ولي عهد الكويت على صحة خادم الحرمين الشريفين، معرباً عن شكره لسموه على مشاعره الأخوية الصادقة.
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