توصية بتمكين جميع قطاعات المجتمع من التعامل مع الواقع الرقمي

2020-07-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

شدد مستشار التطوير الإداري بغرفة جدة، عابد عقاد، على أهمية وخطورة التعاملات الإلكترونية والرقمية على مستقبل وواقع الأعمال والتعاملات التجارية، وذلك في تدشينه لورشة العمل الثانية لمبادرة الثقافة الحقوقية التي عقدت مساء الأحد الماضي.

وخلال الورشة، أكد المستشار علي الغامدي من برنامج الحكومة الإلكترونية (يسّر) اكتمال التشريعات والتنظيمات واللوائح الخاصة بالعمل الإلكتروني لخدمة الاقتصاد والإدارة الحكومية، مشددًا على أنها تخضع للمراجعة والتدقيق بشكل دائم ومستمر وهي أنظمة الاتصالات والتعاملات والتجارة الإلكترونية ومكافحة الجرائم المعلوماتية.

أما المستشار القانوني عبدالله مطر فشدد على أهمية توثيق المتاجر الإلكترونية والمراقبة عليها وهو الأمر الذي أكدت عليه رهام نصر الدين، المحامية بشركة فواز عبدالعزيز الحكير لحماية المستهلك وبياناته من أي غش أو خداع من الإعلانات أو المنتجات عبر التجارة الإلكترونية.

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طفرة حقوقية وقانونية:

من جهته، ثمّن مستشار عبدالصمد القرشي أسامة حجازي الواقع الإلكتروني السعودي في التجارة والقضاء بالمقارنة مع تجارب أخرى في الشرق الأوسط والصين وأوروبا وأمريكا، وهو ما أكد عليه مستشار شركة موبايلي حسام هارون من اكتمال البنية التشريعية الرقمية التي أدت إلى طفرة حقوقية وقانونية للاستثمار المحلي والدولي وحراك مجتمع الأعمال والإدارة الحكومية الذي رفع من مستوى تنافسية المملكة وأدى إلى تفعيل أسواق المال وأعمال البنوك والشركات وقطاع الاتصالات.

وأوصى المشاركون بضرورة تمكين جميع قطاعات المجتمع من التعامل الإيجابي مع الواقع الافتراضي والإلكتروني والرقمي الجديد باعتباره لغة العصر والواقع والمستقبل.

في سياق متصل، ثمّن المحامي ماجد قاروب الرعاية الإعلامية والدعم من قبل صحيفة “متابعات الخليج 365” وشراكة غرفة جدة.

وأوضح قاروب أن المستجدات والقضايا العمالية هي محور ورشة العمل القادمة التي يشارك فيها الشيخ إبراهيم الخضيري المشرف على وحدة القضاء العمالي بوزارة العدل، مثمنًا الدعم والتفاعل الإيجابي الكبير من قبل وزارة العدل بتوجيهات الوزير وليد الصمعاني لنشر التوعية والثقافة الحقوقية بالمجتمع للتفاعل الإيجابي والمثالي مع التطورات القضائية والعدلية.

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