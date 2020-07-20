إيداع 2.7 مليون في حسابات السعوديين العاملين في خدمة توصيل الطلبات

2020-07-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية هدف، تركي الجعويني، أنه تعزيزًا للجهود الحكومية والإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية؛ أودع هدف 2.7 مليون في حسابات السعوديين المستفيدين من مبادرة دعم العاملين في خدمة توصيل الطلبات من خلال التطبيقات.

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وقال الجعويني في تغريدة له مساء اليوم الاثنين عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إن هذه تُمثل الدفعة الثانية من دعم البرنامج، متمنيًا التوفيق لأبناء الوطن.

دعم هدف:

يشار إلى أن برنامج “دعم العمل الحر للعاملين في خدمة توصيل الطلبات من خلال التطبيقات”، يأتي ضمن مبادرات الصندوق الهادفة لرفع مستويات التوطين في هذا النشاط، وخلق فرص عمل جديدة تلبي أنماط العمل المختلفة ومنها (العمل الحر)، واستجابة للإجراءات الصحية الاحترازية التي اعتمدتها الدولة من خلال عدد من المؤسسات الحكومية والمحفزات المالية للحد من التبعات الاقتصادية والصحية لجائحة “كورونا”، حيث يقدم البرنامج دعمًا ماليًّا لقائدي مركبات توصيل الطلبات السعوديين، يصل إلى 3000 ريال شهريًّا، لمدة شهرين ميلاديين.

دعم الدفعة الأولى:

وأودع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الشهر الماضي 1.6 مليون ريال في الحسابات البنكية للسعوديين المستفيدين من مبادرة الصندوق لدعم المواطنين والمواطنات العاملين في خدمة توصيل الطلبات من خلال التطبيقات، والتي أطلقها الصندوق في شهر إبريل الماضي، بالشراكة مع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

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