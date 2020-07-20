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لجان المنازعات والمخالفات المصرفية تطلق خدمة حجز المواعيد الإلكترونية
في مدينة الرياض وفرعيها في الدمام ومحافظة جدة بداية من اليوم
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية، تفعيل خدمة حجز موعد لمراجعة المقر الرئيسي للأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية بمدينة الرياض وفرعيها بمدينة الدمام ومحافظة جدة.
ابتداء من اليوم:
وقالت الأمانة في بيان عبر الموقع الرسمي لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) اليوم الاثنين: إن هذا يأتي ابتداءً من اليوم الاثنين 29/ 11/ 1441هـ الموافق 20/ 7/ 2020م.
وأكدت الأمانة العامة أنه عند مراجعة مقرها الرئيسي وفرعيها؛ فإنه لابد من التقيد بحجز موعد إلكتروني، والحضور في الموعد المُحدد، والالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية الصادرة عن الجهات المختصة.
تقرير ساما السنوي:
وفي وقت سابق، كشف التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي “ساما” تسجيل فائض خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019 على أساس سنوي.
وحققت المؤسسة فائضًا بقيمة 1.98 مليار ريال خلال السنة المالية الماضية، مقابل 2.78 مليار ريال في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2018.
وسجلت إيرادات المؤسسة انخفاضًا نسبته 8.14% خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019، لتبلغ 4.59 مليارات ريال، مقابل 4.99 مليارات ريال في السنة المالية السابقة.
وزادت مصروفات مؤسسة النقد 17.5% خلال السنة المالية الماضية؛ إلى 2.61 مليار ريال، مقابل 2.22 مليار ريال في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2018.
وتوزعت المصروفات بواقع 2.57 مليار ريال للمصروفات العمومية والإدارية، مقابل 39 مليون ريال لاكتتاب المؤسسة في المؤسسة العامة للتقاعد.
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