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الدمام ورفحاء وحائل تسجل أعلى درجات الحرارة المتوقعة غدًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يستمر تكوّن السحب الرعدية الممطرة غدًا، على أجزاء من منطقة نجران وكذلك على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات الطائف.
كما توقعت أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وعلى الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وعلى طول ساحل البحر الأحمر خاصة الطريق الساحلي.
أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا، فقالت الأرصاد إنها ستصل إلى 47 مئوية في كل من الدمام ورفحاء وحفر الباطن، فيما ستكون 46 في المدينة المنورة وبريدة ووادي الدواسر والأحساء، بينما ستكون في مكة المكرمة 45 وفي الرياض 44.
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