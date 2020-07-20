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2020-07-20 المحكمة العليا: غدًا المكمل لشهر ذي القعدة والوقوف بعرفة يوم 30 يوليو متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أعلنت المحكمة العليا أن غدًا الثلاثاء هو المكمل لشهر ذي القعدة وأن الوقوف بعرفة يوم 30 يوليو 2020.

وكان المرصد الفلكي في جامعة المجمعة بحوطة سدير أعلن في وقت سابق اليوم أن وحدة الرصد الفلكي لم تتمكّن من رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء هذا اليوم الاثنين 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م.

وكانت المحكمة العليا دعت إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1441 هـ.



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