- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم انطلاق هايكنج بلقرن بمشاركة متسابقين من مختلف الأعمار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
انطلاق هايكنج بلقرن بمشاركة متسابقين من مختلف الأعمار
ضمن فعاليات صيف عسير للتعريف بالمواقع التراثية
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - بلقرن
انطلقت فعالية هايكنج بلقرن في مركز باشوت، بحضور متسابقين من مختلف الأعمار إلى جانب مشاركة عدد من الجهات الحكومية.
وتهدف الفعالية التي نظمتها بلدية بلقرن ضمن فعاليات صيف عسير إلى التعريف بالمواقع التراثية، والمشي لمسافات طويلة، حيث شارك في هذه الفعالية صحة المحافظة، وسيارات الإسعاف الموزعة على عدد من المسارات لتقديم الخدمات الطبية والتوعوية لأهمية نشر ثقافة المشي.
من جهته، أكد رئيس بلدية بلقرن، أحمد عوض البارقي، أن الفعالية لاقت نجاحًا وإعجاب المشاركين، مثمنًا دور أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي لدعمه اللامحدود من خلال إقامة هذه الفعالية وعدة فعاليات متنوعة في المحافظة ومراكزها؛ حرصًا منه على تشجيع العمل الجماعي بين المشاركين، وتنمية الوعي الصحي، وتعريفهم على تراث وتاريخ المحافظة.
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق هايكنج بلقرن بمشاركة متسابقين من مختلف الأعمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.