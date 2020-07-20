شروط مزاولة الذبح للمطابخ والمسالخ الأهلية في خميس مشيط

2020-07-20

متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني

أكد رئيس بلدية محافظة خميس مشيط، سليمان بن عبدالله الشهراني، أنه تم الانتهاء من وضع خطة عمل خاصة بمسلخ البلدية العام خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تم السماح للمطابخ والمسالخ الأهلية بمزاولة الذبح خلال أيام العيد بعد حصولها على التراخيص اللازمة والتأكد من تطبيقها لكافة الشروط الصحية اللازمة.

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وقال الشهراني: إنه يشترط كون رخصة المطبخ أو المسلخ سارية المفعول ويصدر له تصريح ذبح من البلدية، بالإضافة إلى توفر طبيب بيطري مؤهل للكشف على الذبائح قبل وبعد الذبح واستيفاء جميع الاشتراطات الصحية الخاصة بالمطابخ والعاملين بها وفق الضوابط واللوائح الخاصة بها وتوفير مكان مناسب يحقق الاشتراطات الصحية لذبح المواشي وسلخها مع توفير جميع المعدات اللازمة لإتمام عمليات الذبح والسلخ والحرص على النظافة الدائمة.

وأضاف أنه يشترط أيضًا توفير العدد الكافي من الآليات والمعدات اللازمة لجمع ونقل المخلفات والنفايات الصلبة والسائلة وتجميع الأجزاء الصلبة كالعظام والدهون وبقايا الشعر والجلد واللحوم في أوعية خاصة محكمة الغلق والتخلص منها يوميًّا، كما يشترط جمع المخلفات والنفايات في أوعية مغطاة محكمة الغلق والتخلص منها يوميًّا في المكان المحدد من قبل البلدية وفق الآلية التي تحددها وتوفير مياه صالحة للاستخدام الآدمي والتعهد بعدم الذبح حال انتهاء فترة السماح.

وبيّن الشهراني أن ذلك الإجراء يأتي للتسهيل على المواطنين والمقيمين ومنع التكدس والازدحام على مسلخ البلدية العام، ولتمكين المضحين من تأدية هذه الشعيرة بكل يسر وسهوله تحت إشراف ومتابعة البلدية.

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