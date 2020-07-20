شكرا لقرائتكم الزيلعي يحتفل بزواجه في جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-07-20 الزيلعي يحتفل بزواجه في جازان متابعات الخليج 365- جازان احتفل الفنان التشكيلي أحمد الزيلعي بعقد قران ابنه محمد، أحد منسوبي مشروع شركة بي سي مارين بمحطة تحلية ميناء محافظة جزر فرسان، على ابنة محسن بوكر، وذلك مساء يوم أمس في مدينة جازان، وسط حضور عدد من الأصدقاء وأقارب العروسين، الذين قدموا التهاني والهدايا العينة للعريس. Advertisements “متابعات الخليج 365” تهنئ العروسين، وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة.



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