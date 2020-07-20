تنزه بحذر في عسير وسط الأجواء الماطرة وأحزمة الضباب

2020-07-20

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

أسهمت الأمطار والأجواء المعتدلة التي تشهدها مرتفعات منطقة عسير في توافد أهالي المنطقة والمصطافين القادمين من مختلف مناطق المملكة على المتنزهات والحدائق العامة؛ وذلك لقضاء أوقات ماتعة، وسط أحزمة الضباب وزخات المطر.

تنظيم ونظافة مواقع التنزه

وكثفت الجهات المنظمة للفعاليات السياحية مثل: أمانة منطقة عسير وبلدياتها، بإشراف مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير المنطقة، جهودها في تنظيم ونظافة مواقع التنزه التي تشهد فعاليات ترفيهية موجهة لمختلف شرائح المجتمع مثل: الفنون الشعبية والمسابقات الرياضية، مع تطبيق جميع التعليمات والضوابط الاحترازية الخاصة بالحد من تفشي فيروس “كورونا” المستجد، وفي مقدمتها التباعد الاجتماعي، وفحص درجات الحرارة لمرتادي المتنزهات الطبيعية والأماكن العامة كالحدائق وساحات الاحتفالات والفعاليات.

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لوحات طبيعية تجذب المصطافين

وتحرص العائلات على الاستمتاع بالأجواء الباردة والضباب اللذين يغطيان المتنزهات الطبيعية في “السودة” و”متنزه السحاب” وغيرها من المواقع السياحية ذات الطبيعة الخلابة المُحاطة بغابات “العرعر” وهي تحتضن الضباب الكثيف، إضافة إلى المدرجات الزراعية الممتلئة بمياه الأمطار التي تجذب المتنزهين لما ترسمه من لوحات جمالية طبيعية تجمع بين البساط الأخضر، وتدفق شلالات السيول منها.

وتشير توقعات الأرصاد الجوية إلى تواصل هطول الأمطار على منطقة عسير خلال هذا الأسبوع ومطلع الأسبوع المقبل، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 18 درجة مئوية في المرتفعات الجبلية و25 درجة في أبها وضواحيها.

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