شكرا لقرائتكم خبر تحفيز الطلبة لخوض اختبار الكشف عن الموهوبين بتجارب زملائهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وثقت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» من خلال مقاطع فيديو، تجارب عدد من الطلبة الأوائل والبارزين في نتائج الاختبار في العام الحالي 2020، الذين تنوع وجودهم بين القرى والهجر والمدن في مختلف مناطق المملكة، بهدف تحفيز الطلاب والطالبات بالتعليم العام لخوض اختبار البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين.

وقال بيان صادر عن إدارة الاتصال المؤسسي في «موهبة»: إن الهدف من هذا التوثيق هو رصد تجارب الطلبة وتشجيعهم، وتحفيز بقية الطلبة في مختلف مناطق السعودية لخوض اختبار الكشف عن الموهوبين الذي سيتم العام المقبل ويجري بالتنسيق مع وزارة التعليم وقياس إقامته سنويا، والذي شمل هذا العام 2020 نحو 52 ألف طالب وطالبة، نجح منهم أكثر من 17 ألف طالب وطالبة في تجاوز مقياس موهبة والتأهل والاستفادة من برامجها.

وأضاف «سجلت أفلام قصيرة لهؤلاء الطلبة وسيجري بثها على حسابات المؤسسة في وسائل التواصل الاجتماعي، ومختلف وسائل السوشال ميديا، كما يجري العمل على إنتاج فيلم تلفزيوني يعكس الفرصة المتاحة لجميع الطلبة في تجاوز مقياس موهبة، وإمكانية ذلك، وأن التفوق لا يقتصر على سكان المدن فقط، وذلك من خلال فيلم يحكي قصة طلاب يسكنون القرى والهجر استطاعوا تحقيق نتائج مرتفعة جدا ويعدون من أبرز الطلبة في النتائج، ويتناول رحلة الموهوبين المكتشفين ويرصد حياتهم ومسيرتهم وكيف استطاعوا تحقيق نتائج مميزة، والجهد الذي بذله بعضهم، خاصة سكان القرى الذين قطع بعضهم ساعات للوصول إلى أقرب مركز ليقدم اختباره فيه، ومنهم الحاصل على المركز الثاني».

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وتابع «مهمتنا في موهبة ليست فقط اكتشاف الموهوبين ورعايتهم، بل هي أبعد من ذلك، فنحن نحرص أن نساهم في رفع الثقافة في مجال الموهبة والإبداع، ودعم معرفتهم بما يتفق مع التخطيط لمستقبلهم مع رؤية 2030».

وأضاف «المؤسسة صممت برامج ومسابقات لجميع الطلبة في مختلف العلوم، سواء الذين تجاوزوا المقياس واختباره، أو الذين لم يختبروه حتى الآن، أو الذين لم يتجاوزوه، ويحق لهم الدخول مرة أخرى للاختبار، ووضعت برامج ومسابقات خاصة تراعي مختلف شرائح الطلاب».

وزارت عدسة «موهبة» مجموعة من أبرز الطلبة الحاصلين على درجات في مقياس موهبة في عدد من قرى ومدن المملكة، وهم: إيلاف بامبيروك من جدة، وعبدالرحمن المرحبي من محافظة القوز في القنفذة، ومالك المتعاني ربوع العين في محافظة أضم التابعة لليث، وزياد المكاوي مقيم مصري من أبوعريش في جازان، ومحمد الهدلق من الرياض.