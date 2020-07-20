شكرا لقرائتكم خبر 19 مخالفة تكدس بأسواق الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة المنطقة الشرقية 825 جولة رقابية، و4 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على الأسواق والمراكز التجارية، للتأكد من تطبيقها للتدابير الصحية والاحترازات الوقائية، وما يأتي ضمنها من المنشآت التي تتابعها الأمانة بحسب (البروتوكولات) البلدية.

وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن تحرير 31 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية في الأسواق والمراكز التجارية، و19 مخالفة تكدس في الأسواق المركزية، ومخالفتي تكدس في مساكن العمالة.

وفي مجال الإصحاح البيئي رفعت الأمانة 7678 طنا من النفايات، وأزالت 4366م3 من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 9549 فردا من الكوادر البشرية بالنظافة، إضافة إلى غسل وتعقيم وتطهير 970 موقعا، باستخدام 169.987 لترا من المعقمات والمطهرات، بمشاركة 475 فردا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي.

وأكدت الأمانة استمرار خطتها الدورية وبشكل يومي لمتابعة كافة المنشآت المشمولة بأنظمة وبروتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية، داعية أفراد المجتمع للتعاون والتكاتف للتصدي لجميع الممارسات المخالفة عبر التواصل مع مركز البلاغات (940) لمباشرتها على الفور.