صيانة أنفاق الخدمات المحيطة بالمسجد الحرام

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ويأتي العقد ومدته 36 شهرا في إطار حرص الأمانة على تحقيق أعلى مستوى من الخدمات البلدية ورفع كفاءة الأنفاق بمكة المكرمة وتطويرها.
واشتمل العقد ومدته على تشغيل وصيانة الأعمال المبينة في العقد، وكذلك الأعمال الموقتة والإضافية والتكميلية والتعديلات التي يطلب من المقاول القيام بها وفقا لشروط العقد ووثائقه.
من جهة أخرى أبرمت الأمانة عقدا آخر لصيانة شوارع جنوب شرق مكة المكرمة بقيمة إجمالية بلغت 7.325.220 ريالا ولمدة 36 شهرا، وفقا للشروط والمواصفات والمخططات وجداول الكميات وفئات الأسعار وغيرها من وثائق العقد.
ويهدف عقد الصيانة إلى المحافظة على شبكات الطرق بالعاصمة المقدسة ورفع كفاءتها وتطويرها بشكل مستمر والرقي بمستوى الخدمات المقدمة.
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