جولات رقابية مكثفة على محلات الخياطة ومغاسل الملابس بالشقيق

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وأوضح رئيس البلدية المهندس ناصرعطيف، أن البلدية مستمرة في مثل هذه الجولات للتأكد من تقيد محلات الخياطة ومغاسل الملابس بالتعليمات وتوفير أجهزة الفحص الحراري للتأكد من سلامة المرتادين وارتداء العاملين للكمامات والقفازات.
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