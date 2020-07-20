جولات رقابية مكثفة على محلات الخياطة ومغاسل الملابس بالشقيق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كثفت أمانة منطقة جازان، ممثلة ببلدية مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب، جولاتها الرقابية الميدانية على محلات الخياطة ومغاسل الملابس، ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتعليمات المقررة للحد من انتشار فيروس كورونا ، والوقوف على مستوى الخدمات التي تقدمها للعملاء، ومدى استيفائها للشروط الصحية وجودة مستوى النظافة. وأوضح رئيس البلدية المهندس ناصرعطيف، أن البلدية مستمرة في مثل هذه الجولات للتأكد من تقيد محلات الخياطة ومغاسل الملابس بالتعليمات وتوفير أجهزة الفحص الحراري للتأكد من سلامة المرتادين وارتداء العاملين للكمامات والقفازات.

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