بحث الاقتراحات والرؤى لأسماء الشوارع العامة والميادين بمكة

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وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على طلبات المواطنين والجهات الحكومية ووضع التوصيات اللازمة حيالها، وكذلك مناقشة القرارات المتعلقة بالتوصيات المدونة في المحاضر السابقة، كما بحثت اللجنة حدود الأحياء بما يتناسب مع التطور العمراني والتوسع الحاصل في مكة المكرمة ومراجعة الأسماء التي سبق استخدامها في المعجم الموحد بالوزارة.
من جهة ثانية، رأس مدير عام شؤون البلديات بأمانة العاصمة المقدسة المهندس عبدالله الزايدي أمس الاجتماع الدوري لرؤساء البلديات بمكة المكرمة، لمناقشة عدد من الموضوعات المستجدة والخدمات التي تقدمها الأمانة، ومتابعة مختلف الأعمال، وذلك بقاعة الاجتماعات بالأمانة.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة موضوعات جديدة تبنتها الأمانة أخيرا للارتقاء بمختلف أعمالها.
من اجتماع البلديات:
- مناقشة الحدود الإدارية لكل بلدية
- تشديد الرقابة على المطاعم والمحال التجارية
- الحد من مخالفة الأنظمة والتعليمات
- تطبيق «البروتوكولات» الصحية والإجراءات الوقائية
- التشديد على النظافة والصحة العامة للحد من انتشار كورونا
- التأكد من تصحيح أوضاع المنشآت المخالفة
- تكثيف الجهود لإزالة التعديات على الأراضي الحكومية
- الحد من الظواهر السلبية بالأسواق العشوائية
- سرعة إنجاز معاملات المواطنين
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