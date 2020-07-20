بحث الاقتراحات والرؤى لأسماء الشوارع العامة والميادين بمكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص بمكتبه أمس مع لجنة التسمية والترقيم بمكة المكرمة، عددا من الموضوعات، ووضع الاقتراحات والرؤى لأسماء الشوارع العامة والميادين بمكة المكرمة.

وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على طلبات المواطنين والجهات الحكومية ووضع التوصيات اللازمة حيالها، وكذلك مناقشة القرارات المتعلقة بالتوصيات المدونة في المحاضر السابقة، كما بحثت اللجنة حدود الأحياء بما يتناسب مع التطور العمراني والتوسع الحاصل في مكة المكرمة ومراجعة الأسماء التي سبق استخدامها في المعجم الموحد بالوزارة.

من جهة ثانية، رأس مدير عام شؤون البلديات بأمانة العاصمة المقدسة المهندس عبدالله الزايدي أمس الاجتماع الدوري لرؤساء البلديات بمكة المكرمة، لمناقشة عدد من الموضوعات المستجدة والخدمات التي تقدمها الأمانة، ومتابعة مختلف الأعمال، وذلك بقاعة الاجتماعات بالأمانة.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة موضوعات جديدة تبنتها الأمانة أخيرا للارتقاء بمختلف أعمالها.

من اجتماع البلديات: