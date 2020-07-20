السعودية | بعد فيديو الصراخ.. التنمية الاجتماعية تصل لمعنفة الرياض

شكرا لقرائتكم بعد فيديو الصراخ.. التنمية الاجتماعية تصل لمعنفة الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لصوت صراخ سيدة تعيش لحظات تعنيف أسري في الرياض، لتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالبحث والتحري لتقصي أبعاد وملابسات الحادثة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ناصر الهزاني لـ"العربية.نت"، أنه وبالإشارة لما تم تداوله عن حالة عنف في منطقة الرياض، فقد تم التعرف على موقع الحالة من قبل فريق وحدة الحماية الاجتماعية بالمنطقة، وجار المتابعة والتحقق مع الجهات ذات الاختصاص، لاتخاذ اللازم وفق نظام الحماية من الإيذاء.
وفي وقت سابق تصدر هاشتاغ #أنقذوا_معنفة_الرياض موقع "تويتر"، بسبب مقطع فيديو تم تصويره من جيران سيدة ويسمع صراخها دون تحديد المكان الذي تتواجد فيه.
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