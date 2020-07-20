- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلن البرلمان المصري، اليوم (الاثنين)، في جلسة سرية تفويضه وموافقته على تدخل القوات المسلحة المصرية لحماية الأمن القومي المصري على خلفية الأوضاع في ليبيا؛ وفقاً لما أورد "روسيا اليوم".
ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصادر برلمانية، أن مجلس النواب وافق خلال الجلسة المنعقدة اليوم على تفويض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومي المصري.
وعقدت الجلسة السرية لمجلس النواب بناء على طلب مجلس الدفاع بالموافقة على التدخل العسكري المصري في ليبيا.
على خلفية الأوضاع في ليبيا.. البرلمان المصري يفوض الجيش لحماية الأمن القوميصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-20
أعلن البرلمان المصري، اليوم (الاثنين)، في جلسة سرية تفويضه وموافقته على تدخل القوات المسلحة المصرية لحماية الأمن القومي المصري على خلفية الأوضاع في ليبيا؛ وفقاً لما أورد "روسيا اليوم".
ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصادر برلمانية، أن مجلس النواب وافق خلال الجلسة المنعقدة اليوم على تفويض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومي المصري.
وعقدت الجلسة السرية لمجلس النواب بناء على طلب مجلس الدفاع بالموافقة على التدخل العسكري المصري في ليبيا.
20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
08:00 PM
خلال جلسة سرية عُقدت بناء على طلب مجلس الدفاع
أعلن البرلمان المصري، اليوم (الاثنين)، في جلسة سرية تفويضه وموافقته على تدخل القوات المسلحة المصرية لحماية الأمن القومي المصري على خلفية الأوضاع في ليبيا؛ وفقاً لما أورد "روسيا اليوم".
ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصادر برلمانية، أن مجلس النواب وافق خلال الجلسة المنعقدة اليوم على تفويض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومي المصري.
وعقدت الجلسة السرية لمجلس النواب بناء على طلب مجلس الدفاع بالموافقة على التدخل العسكري المصري في ليبيا.
، على خلفية الأوضاع في ليبيا.. البرلمان المصري يفوض الجيش لحماية الأمن القومي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر على خلفية الأوضاع في ليبيا.. البرلمان المصري يفوض الجيش لحماية الأمن القومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.