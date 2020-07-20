، "ترامب" و"السيسي" يتفقان على وقف إطلاق النار في ليبيا وعدم التصعيد ،

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أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفقا في اتصال هاتفي، اليوم (الاثنين)، علي تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا وعدم التصعيد تمهيداً للبدء في تفعيل الحوار والحلول السياسية، حسبما أوردت "رويترز".
وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، أن "السيسي" استعرض موقف مصر الإستراتيجي الثابت تجاه القضية الليبية، الهادف الي استعادة توازن أركان الدولة والحفاظ على مؤسساتها الوطنية.
وأضاف أن "السيسي" أكد حرص مصر على منع المزيد من تدهور الأوضاع الأمنية، وذلك بتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي، لأنها لم تزد القضية إلا تعقيداً وتصعيداً، حتى باتت تداعيات الأزمة تؤثر على الأمن والاستقرار الإقليمي بأسره.
"ترامب" و"السيسي" يتفقان على وقف إطلاق النار في ليبيا وعدم التصعيدصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-20
أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفقا في اتصال هاتفي، اليوم (الاثنين)، علي تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا وعدم التصعيد تمهيداً للبدء في تفعيل الحوار والحلول السياسية، حسبما أوردت "رويترز".
وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، أن "السيسي" استعرض موقف مصر الإستراتيجي الثابت تجاه القضية الليبية، الهادف الي استعادة توازن أركان الدولة والحفاظ على مؤسساتها الوطنية.
وأضاف أن "السيسي" أكد حرص مصر على منع المزيد من تدهور الأوضاع الأمنية، وذلك بتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي، لأنها لم تزد القضية إلا تعقيداً وتصعيداً، حتى باتت تداعيات الأزمة تؤثر على الأمن والاستقرار الإقليمي بأسره.
20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
07:45 PM
الرئيس المصري أكد حرص بلاده على منع تدهور الأوضاع
أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفقا في اتصال هاتفي، اليوم (الاثنين)، علي تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا وعدم التصعيد تمهيداً للبدء في تفعيل الحوار والحلول السياسية، حسبما أوردت "رويترز".
وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، أن "السيسي" استعرض موقف مصر الإستراتيجي الثابت تجاه القضية الليبية، الهادف الي استعادة توازن أركان الدولة والحفاظ على مؤسساتها الوطنية.
وأضاف أن "السيسي" أكد حرص مصر على منع المزيد من تدهور الأوضاع الأمنية، وذلك بتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي، لأنها لم تزد القضية إلا تعقيداً وتصعيداً، حتى باتت تداعيات الأزمة تؤثر على الأمن والاستقرار الإقليمي بأسره.
، "ترامب" و"السيسي" يتفقان على وقف إطلاق النار في ليبيا وعدم التصعيد ،
المصدر : الخليج 365
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