، أسعار الذهب تقفز لأعلى مستوى منذ 2011 ،

محمد بن مسعود - الدمام - مدفوعة بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة

قفزت أسعار الذهب أثناء التعاملات اليوم الاثنين إلى أعلى مستوياتها منذ نحو تسعة أعوام، في حين سجّلت الفضة أعلى مستوى في أربع سنوات بعد أن أدى الارتفاع الكبير في عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 ونمو الآمال في مزيد من إجراءات التحفيز إلى زيادة الطلب على الملاذات الاستثمارية الآمنة.

وبحلول الساعة الـ16:00 بتوقيت جرينتش كان سعر الذهب في المعاملات الفورية مرتفعًا 0.4 بالمئة عند 1816.10 دولار للأوقية (الأونصة)، وذلك بعد أن لامس في وقت سابق 1820.06 دولار، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 2011، وفقًا لـ"رويترز".

وقفزت الفضة 2.4 بالمئة إلى 19.76 دولار للأوقية بعد أن بلغت أعلى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 2016 عند 19.81 دولار مع زيادة التدفقات إلى الملاذات الآمنة.