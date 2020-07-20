شكرا لمتابعة خبر عن ضبط 2 طن حطب محلي في سوق أم السباع بالطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): صادر موظفو البيئة بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف، كمية من الحطب المحلي تقدر بـ2 طن بسوق الحطب بأم السباع، كما طبقوا مخالفات المراعي والغابات على المخالفين. صادر موظفو البيئة بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف، كمية من الحطب المحلي تقدر بـ2 طن بسوق الحطب بأم السباع، كما طبقوا مخالفات المراعي والغابات على المخالفين. ووفرت وزارة البيئة والمياه والزراعة في أوقات سابقة حراس غابات في المكاتب والوحدات بجميع المناطق، وخصصت الرقم المجاني (8002472220) للإبلاغ عن المخالفات البيئية.

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