شكرا لمتابعة خبر عن تسجيل 4 وفيات جديدة بكورونا في الطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

أعلنت وزارة الصحة عن استمرار تسجيل الطائف وفيات من بين المُصابين بفيروس كورونا المُستجد.

وجاء ذلك بعد الإعلان اليوم الاثنين عن 4 وفيات تُضاف لما تم تسجيله مُسبقًا؛ حيث يبلغ العدد الإجمالي 75 وفاة رحمهم الله، منذُ بداية الجائحة.

كما سجلت المحافظة 122 إصابة جديدة، رُصدت خلال 24 ساعة الماضية، في تسجيلٍ يومي دون توقف، ليبلغ إجمالي الإصابات 8662 إصابة، تعافى منها 6948 حالة، بعد أن أُعلن اليوم عن 134 حالة تعافٍ جديدة، في حين يتلقى 1639 حالة مُصابة العناية الطبية اللازمة باعتبارهم حالات نشطة.