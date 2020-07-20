شكرا لمتابعة خبر عن " الزكاة والدخل " توضح الهدف من التسجيل في خدمة ضريبة القيمة المضافة للعقارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضحت هيئة الزكاة والدخل أنه في حال كان لديك عقار تريد بيعه أو نقل ملكيته، سجل في خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد، ثم قم بالإفراغ لدى وزارة العدل.

وأضافت هيئة الزكاة أنه لإتمام عملية الإفراغ لدى وزارة العدل، يجب عليك التسجيل في خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد.

وأشارت هيئة الزكاة أن هذه الخدمة تمكنك من معرفة خضوع عقارك لضريبة القيمة المضافة وكذلك إصدار فاتورة بقيمة مبلغ الضريبة المستحق.