5 تصرفات يجب عليك القيام بها في الفعاليات الترفيهية

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الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى): نصحت الهيئة العامة للترفيه، بخمسة تصرفات صحية للحفاظ على سلامتك أثناء تواجدك في أي فعالية ترفيهية. نصحت الهيئة العامة للترفيه، بخمسة تصرفات صحية للحفاظ على سلامتك أثناء تواجدك في أي فعالية ترفيهية. وتضمنت التصرفات، الآتي: احرص على لبس الكمامة دائمًا، افحص حرارتك عند البوابات قبل دخولك الفعالية، اترك مسافرة مترين بينك وبين أي شخص آخر، استخدم الدفع الإلكتروني عند الشراء والحجز، التزم بالتعليمات الإرشادية الموجودة في الفعالية " .

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