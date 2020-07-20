شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. العثور على مفقود وادي الدواسر وهو ساجد في منطقة صحراوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

تمكن فريق غوث للبحث والإنقاذ من العثور على مفقود وادي الدواسر، ضويحي حمود العجالين، متوفى في منطقة صحراوية.

ويذكر أنه فُقد أثر العجالين منذ يوم الخميس 16 يوليو، وكانت فرق الإنقاذ قد باشرت عمليات البحث فور تلقيها بلاغ فقدانه.

وعثر على سيارته في الساعات الأولى من البحث ولم يعثر على المفقود، حتى وجدوه صباح الأحد وقد فارق الحياة.

وأظهر مقطع فيديو متداول العجالين وقد توفي وهو ساجد.