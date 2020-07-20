حقيقة تسلم السديس لميكروفون من الذهب الخالص

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): انتشترت صورًا خلال الساعات الماضية حول تسلم الشيخ السديس ميكروفونًا من الذهب الخالص؛ وفقًا لمزاعم المغردين. انتشترت صورًا خلال الساعات الماضية حول تسلم الشيخ السديس ميكروفونًا من الذهب الخالص؛ وفقًا لمزاعم المغردين. ومن جانبها علق هيئة مكافحة الشائعات على الصور المتداوله قائلة: «الصورة المتداولة سنوياً بعنوان «الشيخ السديس يستلم ميكروفون من الذهب الخالص» غير صحيح». وتابعت: « والصورة يعود تاريخها إلى يناير 2018 لإستلام الشيخ السديس لحامل ميكروفونات معدني مطلي بلون ذهبي وليس من الذهب الخالص يذكر أن هيئة مُكافَحة الإشاعات هو مشروع مستقل تم إنشاؤه عام 2012م للتصدي للإشاعات والفِتن وإحتِوائها بحيث لا تُشكل أي ضرر على المُجتمع وذلك بفضح ناشِري الأكاذيب التي تهدف إلى إثارة الرأي العام من خلال نشر الوعي وتوضيح الحقيقة بالمصادِر الرسمية.

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