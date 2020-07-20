فيديو .. حكم الأخذ من الشعر والأظافر في عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أوضح الشيخ سعد الخثلان، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حكم الأخذ من الشعر والأظافر في عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي.
وقال إن النبي صلي الله عليه وسلم قال "اذا دخلت هذه العشر وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره أو أظافره شيئاً".
كما أوضح أحكام التكبير المطلق في عشر ذي الحجة وأيام التشريق، حيث أكد أنه يشرع التكبير المطلق مع دخول عشر ذي الحجة، ويستمر وقتها إلى غروب شمس آخر أيام التشريق.
💢أحكام التكبير المطلق والمقيد في #عشر_ذي_الحجة و #أيام_التشريق؟— منارات الهدى (@MnaratAlhuda) July 20, 2020
#سعد_الخثلان
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