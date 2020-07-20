شكرا لمتابعة خبر عن المياة الوطنية: انخفاض متوسط استهلاك المستفيدين بعد مبادرة "رشِد" 46% (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد عبدالله البيشي نائب الرئيس للعناية بالعملاء بشركة المياه الوطنية، أن هناك انخفاض في متوسط استهلاك المستفدين من المياه بعد مبادرة "رشِّد" 46%.

وقال البيشي خلال برناج " كلنا مسؤول " مبادرة "رشِّد"شملت ألف عميل، ومتوسط الخفض في اليوم مترين في اليوم، ووفرنا 60 ألف متر مكعب من المياة.

وأضاف : إذا استجاب المواطنين للمبادرة سنوفر أكثر من المياة للوطن.