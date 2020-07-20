شكرا لمتابعة خبر عن رياح نشطة وأمطار رعدية على مكة والباحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهين مبكرين على منطقتي الباحة ومكة المكرمة.

ونبّهت الهيئة، من الرياح النشطة والسحب الرعدية على مكة المكرمة، والتي ستُصحب بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية، وتستمر حتى الـ11 مساء اليوم الاثنين.

وستشهد الباحة، أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية، حتى الـ11 مساءًا.