تعذر رؤية هلال شهر ذو الحجة في حوطة سدير اليوم وغدا المكمل لـ ذو القعدة

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الرياض - علي القحطاني - (صدى): تعذر رؤية هلال شهر ذو الحجة في حوطة سدير اليوم الاثنين حيث أن غداً الثلاثاء المكمل لشهر ذو القعدة . تعذر رؤية هلال شهر ذو الحجة في حوطة سدير اليوم الاثنين حيث أن غداً الثلاثاء المكمل لشهر ذو القعدة . وجاء ذلك أثناء عملية الرصد عصر اليوم من المكان المخصص للرصد, من قِبل مجموعة من المترائين في مقدمتهم عضو لجنة الترائي ومدير المرصد الفلكي بحوطة سدير عبدالله الخضيري ,وعدد من المترائين المعروفين في المنطقة ,وبحضور عدد من الجهات المعنية.

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