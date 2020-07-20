شكرا لمتابعة خبر عن " العدل " توضح الإجراء المطلوب حال غياب المدعى عن الجلسة القضائية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): أوضح برنامج تعريف المتخصص برفع الوعي بالحقوق والواجبات القانونية أن الوكيل إذا حضر للجلسة القضائية وقدم وكالة لا تخوله بالإجراء المطلوب تفهمه الدائرة بإكمال المطلوب. أوضح برنامج تعريف المتخصص برفع الوعي بالحقوق والواجبات القانونية أن الوكيل إذا حضر للجلسة القضائية وقدم وكالة لا تخوله بالإجراء المطلوب تفهمه الدائرة بإكمال المطلوب. وأضاف تعريف عبر حسابه الرسمي بموقع " تويتر ":" فإن لم يكمل المطلوب في الجلسة التالية: فإن كان وكيله عن المدعي فيعامل وفق أحكام المادة ( 55 ) من نظام المرافعات الشرعية المتعلقة بغياب المدعي. ولفت تعريف:" فإن كان وكيله عن المدعى عليه فيعتبر في حكم الغائب ويعامل وفق أحكام المادة ( 57 ) من نظام المرافعات الشرعية و المادة ( 3/50 ) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر " العدل " توضح الإجراء المطلوب حال غياب المدعى عن الجلسة القضائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.