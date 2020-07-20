شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. وكيل "الموارد البشرية" : استغلال طفلة في إعلان خادش للحياء يعد من أنواع الإيذاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد أحمد الحديثي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المساعد للتوجيه الاجتماعي، أن ما حدث من استغلال طفلة في إعلام خادش لحياء لنشر خلطات جنسية عبر حساباتها بمواقع التواصل يعد أحد أنواع الإيذاء للأطفال.

وأكد أن حكومة الحرمين الشريفين تولي اهتمام بالطفل ومنعه من أى مؤثرات خارجية تقوده لمناطق لا يجوز له الاقتراب منها من خلال عدة محاور ومنها الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها المملكة لحماية الطفل من البيع والاستغلال.

وأضاف، خلال مداخلة له في برنامج كلنا مسؤول المذاع على قناة السعودية، أن نظام نظام حماية الطفل في المملكة يكفل حقوقه بالتعليم والصحة والعيش بحياة كريمة.