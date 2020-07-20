شكرا لمتابعة خبر عن الموارد البشرية: توصلنا إلى موقع معنفة الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه تم التعرف على حالة العنف في منطقة الرياض.

وقال المتحدث الرسمي: " إشارة لما يتم تداوله عن حالة عنف في منطقة الرياض فقد تم التعرف على موقع الحالة من قبل فريق وحدة الحماية الاجتماعية بالمنطقة ".

وأضاف: " وجاري المتابعة والتحقق مع الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ اللازم وفق نظام الحماية من الإيذاء ".

ورفع النشطاء هاشتاق "أنقذوا معنفة الرياض"؛ للوقوف بجانبها والمطالبة بتدخل الجهات المختصة.