شكرا لمتابعة خبر عن الموارد البشرية: توصلنا إلى موقع معنفة الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أكد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه تم التعرف على حالة العنف في منطقة الرياض.
وقال المتحدث الرسمي: " إشارة لما يتم تداوله عن حالة عنف في منطقة الرياض فقد تم التعرف على موقع الحالة من قبل فريق وحدة الحماية الاجتماعية بالمنطقة ".
وأضاف: " وجاري المتابعة والتحقق مع الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ اللازم وفق نظام الحماية من الإيذاء ".
ورفع النشطاء هاشتاق "أنقذوا معنفة الرياض"؛ للوقوف بجانبها والمطالبة بتدخل الجهات المختصة.
كانت هذه تفاصيل خبر الموارد البشرية: توصلنا إلى موقع معنفة الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.