شكرا لمتابعة خبر عن تكون سحب رعدية ممطرة في 5 مناطق غدًا الثلاثاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى): كشفت هيئة الأرصاد عن توقعاتهم لحالة الطقس غدًا الثلاثاء، محذرة من التقلبات الجوية. كشفت هيئة الأرصاد عن توقعاتهم لحالة الطقس غدًا الثلاثاء، محذرة من التقلبات الجوية. وتوقعت تكون السحب الرعدية الممطرة على اجزاء من منطقة نجران وكذلك على مرتفعات جازان، عسير الباحة تمتد الى مرتفعات الطائف. ولفتت إلى استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وعلى الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وعلى طول ساحل البحر الأحمر خاصة الطريق الساحلي.

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