شكرا لمتابعة خبر عن اعتماد حركة نقل 427 من المكلفين والمكلفات بالقيادات المدرسية بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): اعتمد مدير عام تعليم الرياض، حركة نقل 427 من المكلفين والمكلفات بالقيادات المدرسية للبنين والبنات. اعتمد مدير عام تعليم الرياض، حركة نقل 427 من المكلفين والمكلفات بالقيادات المدرسية للبنين والبنات. وأكدت إدارة تعليم الرياض، أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة الحركة من خلال بوابة الرياض التعليمية.

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