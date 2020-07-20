شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. اللواء عيد العتيبي: تسيير دوريات على الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة لضبط المخالفين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف قائد مهام شرطة منطقة مكة المكرمة، ‏اللواء عيد العتيبي، اليوم الاثنين، عن تسيير دوريات على الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة لضبط المخالفين.

وأكد اللواء عيد العتيبي، على استحداث مراكز أمنية ثابتة ومتحركة لضبط المخالفين، لافتًا إلى تخفيف الضغط على مراكز الضبط الأمني على مشارف العاصمة المقدسة، بإقامة طوق أمني على مداخل المنطقة.

وفي السياق نفسه، قال قائد مهام شرطة منطقة مكة المكرمة: " نهيب بالجميع، باتباع الأنظمة والتعليمات، حفاظاً على سلامة أرواحهم" .