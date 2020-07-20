السعودية تعلن تعذّر رؤية هلال شهر ذي الحجة

أعلنت السلطات السعودية اليوم الاثنين، عن تعذّر رؤية هلال شهر ذي الحجة 2020 بعد استطلاعه في المملكة، على أن يكون غداً الثلاثاء 20 يوليو هو المكمل للشهر، ويوم الجمعة بعد القادم 31 يوليو/ تموز أول أيام عيد الأضحى.

وكانت المحكمة العليا في السعودية، دعت لتحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الاثنين الموافق التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1441 هجرية.

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يشار إلى أن مراكز الضبط الأمني بالعاصمة المقدسة مكة، بدأت في منع الدخول إلى المشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) بلا تصريح، اعتبارا من صباح أمس الأحد وحتى نهاية اليوم الثاني عشر من ذي الحجة. وفق "الرياض".

يأتي ذلك تطبيقا لما أعلنه سابقا، مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه إلحاق بالأمر الملكي القاضي بالموافقة على الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.