السعودية تعلن أول أيام عيد الأضحى 2020

أعلنت المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الاثنين، عن تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة في مرصد تمير، وغداً الثلاثاء 20 يوليو 2020 هو المكمل للشهر، ويوم الجمعة بعد القادم 31 يوليو/ تموز أول أيام عيد الأضحى.

وأشارت وكالة الانباء السعودية الرسمية "واس"، في تغريدة على تويتر إنه تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة 1441 في مرصدي سدير و تمير، مبينة أن يوم غد الثلاثاء يكون المكمل لشهر ذي القعدة.

السعودية تعلن تعذّر رؤية هلال شهر ذي الحجة

وقال الفلكي اليمني، محمد عياش، إن يوم الأربعاء الموافق 22 يوليو الجاري، هو أول إيام العشر من شهر ذي الحجة، وأن التاسع من ذي الحجة سيصادف يوم الخميس الموافق 30 يوليو الجاري، و الجمعة أول أيام عيد الأضحى المبارك للسنة الهجرية 1441هـ.

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ودعت لمحكمة العليا في السعودية لتحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الاثنين الموافق التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1441 هجرية.

وكانت المحكمة العليا السعودية، قد دعت الراصدين وخبراء الفلك وعلوم الفضاء إلى المشاركة في تحري هلال ذي الحجة لهذا العام، قبل الإعلام عن موعد عيد الأضحى.

وبناء على ما سبق، يقف الحجاج على صعيد عرفات يوم 30 يوليو الجاري، في حين يصادف أول أيام عيد الأضحى المبارك في السعودية وعدد من البلدان الجمعة 31 يوليو / تموز.