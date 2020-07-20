تعذر رؤية هلال ذي الحجة … التفاصيل

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‏تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة ١٤٤١ هـ في مرصدي سدير و تمير ، وغداً هو المكمل للشهر ، ويوم الخميس بعد القادم هو الوقوف بعرفة و الجمعة بعد القادم أول أيام عيد الأضحى.





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