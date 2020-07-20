مجلس جامعة جازان: تعيين وابتعاث 72 عضو هيئة تدريس

منح درجة الماجستير لـ26 طالبًا وطالبة
رأس الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، رئيس جامعة جازان، مجلس الجامعة في جلسته العاشرة للعام 1441هـ الذي عقد -عن بعد- اليوم الإثنين، بحضور الأمين العام لشؤون مجلس الجامعات الدكتور محمد الصالح، ووكلاء الجامعة وعمداء وعميدات الكليات والعمادات المساندة.
واستهل رئيس الجامعة الجلسة بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بأن يلبسه الله ثوب الصحة والعافية وأن يمن عليه بالشفاء العاجل وأن يحفظه عزا وذخرا للوطن وللشعب السعودي الكريم.
فيما أوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، أمين مجلس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد أبو راسين أن المجلس وافق على عدد من القرارات منها: تعيين 6 من أعضاء هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم على رتبة أستاذ مساعد و12 على رتبة محاضر.
كما وافق المجلس على استمرار وانتقال بعثة 54 معيدا ومحاضرا، للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصصات مختلفة، ومنح درجة الماجستير لـ26 طالبًا وطالبة، والموافقة على اعتماد اللائحة الإدارية والمالية للاستثمار بجامعة جازان، والموافقة على إعادة تشكيل اللجنة الدائمة للخطط والمناهج العلمية والنظام الدراسي، وإقرار برنامج دبلوم اللغة العربية للناطقين بغيرها.
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