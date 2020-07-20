«إلكترونيًا».. وزارة العدل توضح طريقة خدمة «رفع الوثائق»

شرحت وزارة العدل طريقة وخطوات كيفية إتمام الاستفادة من خدمة رفع الوثائق إلكترونيًا عبر الاتصال المرئي من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة العدل.

وأوضحت وزارة العدل، عبر حسابها الموثق بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، أنه يمكن الاستفادة من جميع إجراءات التقاضي التي يمكن تطبيقها إلكترونيًا، كتبادل المذكرات وتقديم المستندات والمحررات وعقد جلسة الترافع الإلكتروني والمرافعة عن بعد عبر الاتصال المرئي، وذلك عبر منصة "التقاضي الإلكتروني" الخاصة بالوزارة.

تطبيق خدمة رفع الوثائق

وحددت وزارة العدل، الخطوات التي يجب على مستخدم خدمة رفع الوثائق إلكترونيًا عبر الاتصال المرئي إتباعها للاستفادة من الخدمة المقدمة، وذلك عبر اتباع النقاط التالية:

- قم بالدخول على البوابة الإلكترونية لوزارة العدل (من هنا)

- اختار تبويب الخدمات الإلكترونية.

- توجه لخدمات كتابات العدل.

- اضغط على خدمة رفع الوثائق.

- قم بالنقر على زر «الدخول على الخدمة».

- سجل الدخول عبر إضافة رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد.

- انقر على موافق.

- قم بملء الحقول بالبيانات الشخصية المطلوبة.

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- اضغط على اختيار نوع الخدمة والجهة.

- قم بإرفاق المستندات اللازمة.

- اضغط على حقل «الإقرار بصحة المعلومات».

- انقر على إرسال واعتماد الطلب.

خدمات التقاضي الإلكتروني

وفي وقت سابق من شهر يونيو الماضي، أصدرت وزارة العدل الدليل الاسترشادي لخدمة التقاضي الإلكتروني، المتضمن شرحًا مفصلًا لخطوات الاستفادة من الخدمة عبر بوابة ناجز الإلكترونية.

وجاء في الدليل الاسترشادي، الذي أطلقته وزارة العدل، شرحًا تفصيليًا لخطوات تبادل المذكرات والرد على أسئلة وطلبات الدائرة القضائية وطريقة رفع المرفقات المطلوبة وطريقة طلب تمديد مدة الترافع، وطريقة الترافع عبر الاتصال المرئي، ونماذج للرسائل النصية للخدمة.

وأوضحت الوزارة أن الجلسات القضائية لا تحتاج إلى حجز موعد، حيث ستصل للمستفيد رسالة نصية على جواله بتحويل قضيته إلى مسار التقاضي عن بعد، تتضمن الموعد المحدد ورابط حضور الجلسة عن بُعد.

وأكدت الوزارة أن خدمة حجز المواعيد الحالية تتيح للمستفيد طلب موعد لحضور المرافق العدلية عند الحاجة لإجراء خدمة غير متوافرة ضمن الخدمات الإلكترونية في بوابة ناجز (من هنا).

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