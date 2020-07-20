شرطة مكة: إقامة طوق أمني على مداخل المنطقة خلال الحج

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الإثنين، إقامة طوق أمني على مداخل المنطقة؛ لتخفيف الضغط على مراكز الضبط الأمني على مشارف العاصمة المقدسة خلال الحج.

وأهاب قائد مهام شرطة منطقة مكة المكرمة- خلال المؤتمر الصحفي لقيادات أمن الحج حول الخطط المرورية والتنظيمية- بالجميع، إتباع الأنظمة والتعليمات، حفاظًا على سلامة أرواحهم، مشيرًا إلى أن الحدث رُوعي وأُعدت الخطط؛ حفاظًا على أداء الحجاج شعيرتهم بأمان.