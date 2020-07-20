تعذّر رؤية هلال ذي الحجة.. وغدًا المتمم لشهر ذي القعدة

أول أيام عيد الأضحى الجمعة بعد المقبلة..
تعذّرت رؤية هلال شهر ذي الحجة في مرصد «تمير»؛ حيث يكون غدًا الثلاثاء، هو المتمم لشهر ذي القعدة، ويوم الجمعة بعد المقبل أول أيام عيد الأضحى المبارك.
وكانت المحكمة العليا قد جددت دعوتها إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة، مساء اليوم الاثنين «19 ذي القعدة 1441هـ».
جاء ذلك في بيان للمحكمة العليا فيما يلي نصه: «إن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة، مساء اليوم الاثنين، التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1441هـ».
وتابع البيان: «وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة».
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