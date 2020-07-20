«التنمية الاجتماعية»: توصلنا إلى «معنَّفة الرياض».. وجارٍ التحقق

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ناصر الهزاني، إنه تم التعرف على موقع الحالة التي تعرضت للتعنيف في منطقة الرياض، عبر فريق وحدة الحماية الاجتماعية بالمنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم التنمية الاجتماعية، عبر حسابه بـ«تويتر» أنه جارٍ المتابعة والتحقق مع الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ اللازم وفق نظام الحماية من الإيذاء.

وفي وقت سابق تصدر هاشتاق أنقذوا معنفة الرياض موقع «تويتر»؛ بسبب مقطع فيديو عن تعذيب سيدة وسماع صراخها دون تحديد المكان الذي تتواجد فيه.