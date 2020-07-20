بالأرقام.. خريطة التعافي الجديدة من فيروس كورونا في عموم المملكة

تصدرت مدينة الرياض قائمة المدن السعودية في حالات التعافي، مسجلةً شفاء 1676 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وذلك من أصل 203259 حالة شفاء في مدن المملكة منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد وحتى الآن.

وجاءت جدة في المرتبة الثانية مسجلة شفاء 317 حالة وتم تعافي 306في حفر الباطن و292 في الدمام و248 في الهفوف و231 في مكة المكرمة و147 في كل من خميس مشيط والمبرز و134 في الطائف و115 في أبها و109في القطيف و99 في الخبر و81 في صفوى و73 في المدينة المنورة و72 في كل من سراة عبيدة والجبيل و70 في نجران .

فيما تم تعافي 59 في كل من حائل والخرج و54 في الظهران و46 في بريدة و44 في كل من الدرعية ورجال ألمع و43 في تبوك و41 في جازان و36 في كل من ينبع وعنيزة و34 في صبيا و32 في وادي الدواسر و31 في أحد رفيدة و30 في بقيق.

كما تم تعافي 25 في محايل و21 في أبو عريش و20 في كل من عرعر والجفر و19 في كل من شرورة ورأس تنورة و18 في كل من بيشة وحوطة بني تميم والمجاردة و17في كل من الحرجة والنماص و16 في كل من رفائع الجمش ومهد الذهب وبيش و15 في كل من حوطة سدير والسليل و13 في كل من الدوادمي والقرى و12 في المزاحمية و11 في كل من تنومة وسبت العلاية وصامطة والنعيرية.

وأيضًا تم تعافي 10 في كل من خليص والعيدابي و9 في كل من المضة والمجمعة والمحاني والرس ومليجة وقيا وحريملاء والخفجي و8 في كل من العيون وظهران الجنوب وساجر وبللسمر و7 في كل من الرين وبارق ووادي بن هشبل ورياض الخبراء والمويه وبلجرشي ورماح و6 في كل من خباش وسكاكا ورنية والقيصومة وتربة ورفحاء وشقراء والقريع.

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في حين تم تعافي 5 في كل من الرويضة والدرب والقريات وعيون الجواء ويدمة وضرما والوجه والقويعية و4 في كل من حبونا وتبالة والبدع والليث والمذنب وميسان وأم الدوم و3 في كل من الموسم والزلفي والخرمة والشملي وتمير وقرية العليا والحمنة ووثيلان والبشائر.

وتم تسجيل حالتين في كل من موقق وبدر الجنوب والبرك وعفيف والدلم ورابغ والقحمة والمندق والكامل والغزاله وضرية والحناكية والحريق وتثليث والقنفذة وأملج وحالة واحدة في كل من الأسياح وبطحاء والطوال وفرسان و عريعرة والذيبية والشنان وسامودة والحديثة والخاصرة والباحة ونفي والسعيرة والبدائع وثادق والعقيق وتيماء وضبا وطبرجل وبقعاء والبكيرية والريث وأضم وسيهات وثريبان والسحن.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، اليوم الاثنين، تسجيل 2429 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 253349 حالة، يأتي هذا فيما أوضحت الوزارة أنه تمَّ تسجيل 5524 حالة شفاء من الفيروس، ليصل الإجمالي إلى 203259 حالة، بينما تمَّ تسجيل 37 حالة وفاة، ليصل الإجمالي إلى 2523 حالة.

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