«حصيلة رسمية» للإصابات الجديدة بكورونا في المدن والمحافظات والمناطق

كشفت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في مدن المملكة، وجاءت جدة في المرتبة الأولى؛ حيث سجلت 254 إصابة جديدة كما جاءت الهفوف في المرتبة الثانية وسجلت 195 حالة، وتم تسجيل 169 في الرياض و122 في الطائف و116 في مكة المكرمة و103 في الدمام و102 في المبرز و91 في حفر الباطن و65 في المدينة المنورة و48 في نجران و47 في كل من حائل والخبر و43 في سكاكا و41 في بريدة و40 في خميس مشيط و32 في وادي الدواسر.

وتم تسجيل 30 في ينبع و29 في كل من تبوك وأبها وبللسمر و24 في كل من القطيف وصامطة و22 في الظهران و21 في بلجرشي و20 في كل من الحرجة والقنفذة و19 في كل من أحد رفيدة وعرعر وشرورة ورجال ألمع و17 في كل من بيش وتربة و15 في كل من المضة وأبو عريش وعنيزة وسبت العلاية وتبالة وقلوة .

وتم تسجيل 14 في كل من الدوادمي والخرمة وميسان و13 في عيون الجواء و12 في كل من بيشة ورنية ورفحا وبقعاء و11 في كل من خليص وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنعيرية وراس تنورة و10 في كل من العيدابي وجازان والرس والليث والسحن و9 في كل من الجبيل والحائط ويدمة وحريملاء والخرج .

كما تم تسجيل 8 في كل من الأسياح وعفيف ومحايل والعيون والبشائر و7 في كل من الشملي والعقيق والمزاحمية والجفر و6 في كل من المندق ورياض الخبراء وصبيا وتثليث و5 في القرى و4 في كل من عريعرة وصفوى وحوطة بني تميم والنماص والسليل والبكيرية والخفجي والقريع و3 في كل من الرين وبارق والبرك ورابغ وقيا والبدائع ومهد الذهب والموية والمظيلف.

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في حين تم تسجيل حالتين فقط في كل من الشعبة وموقق ورفائع الجمش والنبهانية وحوطة سدير والباحة والمجمعة ووادي بن هشبل والمحاني وبقيق والحناكية وضبا وطبرجل ودومة الجندل والقويعية وتمير وثريبان وحالة واحدة في كل ثول والقوارة وفرسان والشنان والرقعي والدلم والزلفي والقحمة ونمرة والكامل وأحد المسارحة وأملج والوجه ورماح والمذنب ومرات وسلوى وفيفا والريث وأضم وقرية العليا والحمنة والفرشة.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت، اليوم الإثنين، تسجيل 2429 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 253349 حالة، وأوضحت وزارة الصحة، أنه تمَّ تسجيل 5524 حالة شفاء من الفيروس، ليصل الإجمالي إلى 203259 حالة، بينما تمَّ تسجيل 37 حالة وفاة، ليصل الإجمالي إلى 2523 حالة.

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