ارتكب 100 حادثة.. سقوط تشكيل عصابي في قبضة شرطة الرياض

أطاحت شرطة الرياض، بـ9 أشخاص ارتكبوا ما يقارب 100 حادثة سرقة، وصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهة المختصة بشعبة التحريات والبحث الجنائي تمكنت من الإطاحة بأفراد تشكيل عصابي امتهنوا سرقة معدات التبريد من شاحنات نقل المواد الغذائية المبردة.

وبيَّن مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن التشكيل العصابي يضم 9 أشخاص (7 من الجنسية السودانية وواحدا من الجنسية المصرية، وآخر من الجنسية الهندية)، وجميعهم في العقد الرابع من العمر؛ حيث ثبت تورطهم بارتكاب ما يقارب 100 حادثة بلغت قيمة المسروقات بها 300 ألف ريال.

وأوضح الرائد الكريديس أن دور اثنين منهم تمثل في إخفاء المسروقات وتصريفها، وضبط بحوزتهما مبالغ مالية جاوزت 40 ألف ريال ومركبتان يستخدمها المتهمون في تنقلاتهم، وتم استرداد 15 جهاز تبريد، كما جرى تحريز المضبوطات وإيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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