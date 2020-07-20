بالفيديو.. 32 نقطة منع على مشارف مكة والطرق المؤدية لها خلال الحج

أعلن قائد مهام شرطة منطقة مكة المكرمة، ‏اللواء عيد العتيبي، اليوم الإثنين، استحداث 32 نقطة منع على مشارف العاصمة المقدسة والطرق المؤدية لها وتوزيعها على 4 مناطق.

وأكد اللواء العتيبي، خلال المؤتمر الصحفي لقيادات أمن الحج حول الخطط المرورية والتنظيمية، أن المناطق تم توزيعها على النحو التالي: المنطقة الأولى تتضمن 11 نقطة ضبط أمني موقعها العزيزية والمنطقة المحيطة بها، المنطقة الثانية وتتضمن أيضًا 11 نقطة ضبط أمني على مشارف مزدلفة، المنطقة الثالثة وتتضمن 9 نقاط على مشارف عرفة، والنقطة الرابعة تتضمن تحريك دوريات لضبط مخالفي نظام الحج وتقع بمنطقة النورية والأحياء المجاورة لها.

وأوضح أن جميع النقاط المشار إليها تتوافر فيها أجهزة تقنية متطورة لرصد المخالفات والأشخاص المخالفين لنظام الحج.

وأهاب قائد مهام شرطة منطقة مكة المكرمة بالجميع، إتباع الأنظمة والتعليمات، حفاظًا على سلامة أرواحهم، مشيرًا إلى أن الحدث رُوعي وأُعدت الخطط؛ حفاظًا على أداء الحجاج شعيرتهم بأمان.