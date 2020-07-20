بالفيديو.. الدفاع المدني يتعهَّد بمسح جميع مواقع وجود الحجاج

أكد قائد قوات الدفاع المدني بالحج، أن المديرية العامة للدفاع المدني أكملت استعداداتها وجاهزيتها لحج هذا العام بداية من مرحلة العمل التخطيطي واعتماد الخطة العامة للطوارئ من وزير الداخلية والتي تتضمن مهام جميع الجهات الحكومية لأداء أدوارها في حال وجود أي طارئ عن طريق أفرعها بمنطقة مكة المكرمة.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي لقيادات أمن الحج حول الخطط المرورية والتنظيمية، إلى أن خطة الدفاع المدني تناولت الجانب الميداني فيما يتعلق بتغطية جميع المواقع التي يسلكها حجاج بيت الله الحرام سواء طرقات أو مواقع ومقرات سواء في مشعر منى ومزدلفة وعرفة وفي العاصمة المقدسة، بالإضافة لمسح جميع المواقع التي يقطنها حجاج بيت الله الحرام وبدأ العمل من منطقة منى والمخيمات والمواقع الخدمية والأمنية والصحية الموجودة في المشاعر المقدسة.

وأكد قائد قوات الدفاع المدني بالحج، تطبيق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية الصحية لجميع العاملين لمنسوبي الدفاع المدني، والتعاون مع الجهات المعنية في هذا الأمر بتنسيق وتناغم وتكامل.

وأضاف أنه تم توزيع مراكز وفرق الدفاع المدني بما يغطي المشاعر المقدسة ونأمل تأدية خدماتها على أكمل وجه في حال أي طارئ.

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وفيما يتعلق بالعمل الميداني أكد أنه بدأ منذ وقت مبكر تقريبًا في 15-11 بمسح جميع المواقع والتأكد من توافر اشتراطات السلامة سواء في المقرات أو المخيمات مؤكدًا وجود خطة دعم وإسناد بشري في حال تطلب الأمر.

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