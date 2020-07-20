وزارة الموارد البشرية تعلن مواعيد إجازة عيد الأضحى للقطاعين العام والخاص

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مواعيد إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام للقطاعين العام والخاص.

أشارت في بيان عبر حسابها – بتويتر- إلى أن إجازة القطاع العام: تبدأ بنهاية دوام يوم الخميس 2 ذي الحجة على أن يستأنف العمل يوم الأحد 19 ذي الحجة.

كما أوضحت أن إجازة القطاع الخاص والقطاع غير الربحي مدتها 4 أيام ‫تبدأ بنهاية دوام يوم الأربعاء 8 ذي الحجة على أن يستأنف العمل يوم الاثنين 13 ذي الحجة.